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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 24
Al-Qiyamah
24
75:24
ووجوه يوميذ باسرة ٢٤
وَوُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌۭ ٢٤
وَوُجُوهٞ
ﱑ
يَوۡمَئِذِۭ
ﱒ
بَاسِرَةٞ
ﱓ
٢٤
ﱔ
[24] และในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเศร้าสลด
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