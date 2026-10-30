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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 22
Al-Qiyamah
22
75:22
وجوه يوميذ ناضرة ٢٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاضِرَةٌ ٢٢
وُجُوهٞ
ﱉ
يَوۡمَئِذٖ
ﱊ
نَّاضِرَةٌ
ﱋ
٢٢
ﱌ
[22] ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน
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