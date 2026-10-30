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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 21
Al-Qiyamah
21
75:21
وتذرون الاخرة ٢١
وَتَذَرُونَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ٢١
وَتَذَرُونَ
ﱆ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﱇ
٢١
ﱈ
[21] และพวกเจ้าจะทิ้งปรโลก
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