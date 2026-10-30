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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qiyamah อายาห์ 15
Al-Qiyamah
15
75:15
ولو القى معاذيره ١٥
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ١٥
وَلَوۡ
ﳃ
أَلۡقَىٰ
ﳄ
مَعَاذِيرَهُۥ
ﳅ
١٥
ﳆ
[15] ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม
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