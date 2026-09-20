Не отворачивайся от предписаний Аллаха, а проповедуй их и выполняй их надлежащим образом. Не обращай внимания на козни, которые неверующие строят против тебя, не поддавайся их уговорам и не уступай их желаниям. Проповедуй ислам, ибо проповедь и наставление - это высшая цель твоей пророческой миссии. Не стремись к показухе и славе, поскольку они не имеют ничего общего с твоей целью. И не соглашайся с заблудшими, потому что впоследствии ты можешь оказаться одним из них или стать их пособником. И не будь одним из многобожников, то есть не приобщай сотоварищей к Аллаху и не совершай грехов, которые могут привести тебя к многобожию.