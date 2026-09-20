[ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ] ههر كهسێكیش كردهوهی چاك بكات (كردهوهى چاك ئهوهیه كه بۆ خوا بێت و بۆ ریا نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ] ئهوه خوای گهوره به باشتر پاداشتی ئهداتهوه یهك به ده، تا یهك به حهوت سهد، تا زیاتر [ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ] وه ههر كهسێكیش كردهوهی خراپ بكات [ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) ] ئهوا خوای گهوره سزایان ناداتهوه تهنها به هاوشێوهی خراپهكهی خۆیان نهبێ، واته: یهك بهرامبهر به یهكه.