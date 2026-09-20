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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qasas อายาห์ 83
Al-Qasas
83
28:83
تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ٨٣
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣
تِلۡكَ
ﲷ
ٱلدَّارُ
ﲸ
ٱلۡأٓخِرَةُ
ﲹ
نَجۡعَلُهَا
ﲺ
لِلَّذِينَ
ﲻ
لَا
ﲼ
يُرِيدُونَ
ﲽ
عُلُوّٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
وَلَا
ﳁ
فَسَادٗاۚ
ﳂﳃ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﳄ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﳅ
٨٣
ﳆ
[83] นั่นคือที่พำนักแห่งปรโลก เราได้เตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปรารถนาหยิ่งผยองในแผ่นดิน และไม่ก่อการเสียหาย และบั้นปลายย่อมเป็นของบรรดาผู้ยำเกรง
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