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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qasas อายาห์ 82
Al-Qasas
82
28:82
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ٨٢
وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٢
وَأَصۡبَحَ
ﲚ
ٱلَّذِينَ
ﲛ
تَمَنَّوۡاْ
ﲜ
مَكَانَهُۥ
ﲝ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲞ
يَقُولُونَ
ﲟ
وَيۡكَأَنَّ
ﲠ
ٱللَّهَ
ﲡ
يَبۡسُطُ
ﲢ
ٱلرِّزۡقَ
ﲣ
لِمَن
ﲤ
يَشَآءُ
ﲥ
مِنۡ
ﲦ
عِبَادِهِۦ
ﲧ
وَيَقۡدِرُۖ
ﲨﲩ
لَوۡلَآ
ﲪ
أَن
ﲫ
مَّنَّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
عَلَيۡنَا
ﲮ
لَخَسَفَ
ﲯ
بِنَاۖ
ﲰﲱ
وَيۡكَأَنَّهُۥ
ﲲ
لَا
ﲳ
يُفۡلِحُ
ﲴ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﲵ
٨٢
ﲶ
[82] และบรรดาผู้อยากมีฐานะเยี่ยงเขาเมื่อวานนี้ จะกล่าวในวันพรุ่งนี้ว่า พึงทราบเถิด เป็นที่แน่นอนว่าอัลลอฮฺนั้นทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ หากมิใช่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานแก่เรา แน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ (ธรณี) สูบเราลงไป พึงทราบเถิด แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบชัยชนะ
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