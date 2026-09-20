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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qasas อายาห์ 81
Al-Qasas
81
28:81
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٨١
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍۢ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ٨١
فَخَسَفۡنَا
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
وَبِدَارِهِ
ﲊ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
لَهُۥ
ﲎ
مِن
ﲏ
فِئَةٖ
ﲐ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
وَمَا
ﲕ
كَانَ
ﲖ
مِنَ
ﲗ
ٱلۡمُنتَصِرِينَ
ﲘ
٨١
ﲙ
[81] ดังนั้น เราจึงให้ธรณีสูบเขาและเคหะสถานของเขา สำหรับเขาไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮฺ และเขาก็มิใช่เป็นผู้ช่วยเหลือตนเองได้
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