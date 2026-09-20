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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Qasas อายาห์ 80
Al-Qasas
80
28:80
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ٨٠
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ٨٠
وَقَالَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
أُوتُواْ
ﱸ
ٱلۡعِلۡمَ
ﱹ
وَيۡلَكُمۡ
ﱺ
ثَوَابُ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
خَيۡرٞ
ﱽ
لِّمَنۡ
ﱾ
ءَامَنَ
ﱿ
وَعَمِلَ
ﲀ
صَٰلِحٗاۚ
ﲁﲂ
وَلَا
ﲃ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﲆ
٨٠
ﲇ
[80] และบรรดาผู้ได้รับความรู้ กล่าวว่า ความวิบัติแด่พวกท่าน ผลบุญแห่งอัลลอฮฺนั้นดีกว่าแก่ผู้ศรัทธาและกระทำความดี และไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากบรรดาผู้อดทนเท่านั้น
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