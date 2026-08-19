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ตัฟซีร: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَآ
أَنۡعَمۡتَ
عَلَيَّ
فَلَنۡ
أَكُونَ
ظَهِيرٗا
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
١٧
[17] เขาได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ การที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่เป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกต่อไป
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: ئهی پهروهردگار بههۆی ئهو نیعمهته زۆرانهی كه بهسهرمدا ڕژاندووته له پێغهمبهرایهتی و زانست و لێخۆشبوون [
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٧)
] لهمهودوا نابم به یارمهتیدهری تاوانباران.