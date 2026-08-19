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ตัฟซีร: Al-Qasas 28:1
Al-Qasas
1
28:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طسٓمٓ
١
[1] ฏอ ซีน มีม
ตัฟซีร
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ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
الحروف المقطعة في أوائل السور ، الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي ، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.