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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:9
Al-Qamar
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
۞ كَذَّبَتۡ
قَبۡلَهُمۡ
قَوۡمُ
نُوحٖ
فَكَذَّبُواْ
عَبۡدَنَا
وَقَالُواْ
مَجۡنُونٞ
وَٱزۡدُجِرَ
٩
[9] ก่อนหน้าพวกเขานั้น หมู่ชนของนูหฺได้ปฏิเสธ พวกเขาได้ปฏิเสธบ่าวของเรา โดยกล่าวว่าเขา (นูหฺ) เป็นคนบ้า และถูกขู่บังคับ
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Al-Sa'di
После того как Всеблагой и Всевышний Аллах поведал о том, что неверующие отвергли Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и не извлекли уроков из Его знамений, Он напомнил этим нечестивым упрямцам о страшном наказании, которое постигло их предшественников за то, что они отвергали посланников. Первым из Его посланников был Нух. Всевышний отправил его к народу, который поклонялся идолам, и повелел ему призвать их уверовать в Единого Аллаха и не поклоняться никому, кроме Него. Идолопоклонники не стали отрекаться от своих истуканов и сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра» (71:23). День и ночь Нух призывал их уверовать. Он обращался к ним всенародно и беседовал с каждым из них наедине, но с каждым днем их упрямство и беззаконие становились все сильнее и сильнее. Они оскорбляли своего пророка и нарекали его одержимым. Но что еще могли сказать глупцы, которые считали идолопоклонство и заблуждение, доставшиеся им в наследство от их отцов, вполне разумными вещами, а проповеди Нуха - бредом невежественного и заблудшего безумца? Они сочли пророка лжецом, не внимая ни голосу разума, ни зову религии. Мир перевернулся в их глазах: они предпочли невежество и заблуждение непреложной истине, которая ведет здравомыслящих и благоразумных людей к свету и прямому пути. Идолопоклонники грубо обошлись с посланником Аллаха, Который призвал их уверовать в великого Господа, и прогнали его криками и угрозами. Да осрамит их Аллах! Они не довольствовались тем, что не уверовали в Нуха и объявили его лжецом, а решили наказать его за то, что он делает. Именно так поступали враги Аллаха с Его пророками и посланниками во все времена.