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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٩
[39] ฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของเรา และการตักเตือนของเรา
ตัฟซีร
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٩)
] دەی سزاو ئاگادار كردنەوەی من بچێژن.