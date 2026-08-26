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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
[36] และโดยแน่นอนเขา (ลูฏ) ได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเรา แต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือน (ของเรา)
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العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ولَقَدْ أنْذَرَهم بَطْشَتَنا فَتُمارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ عَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ ﴿إنّا أرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِبًا﴾ [القمر: ٣٤] . وتَأْكِيدُ الكَلامِ بِلامِ القَسَمِ وحَرْفِ التَّحْقِيقِ يُقْصَدُ مِنهُ تَأْكِيدُ الغَرَضِ الَّذِي سِيقَتِ القِصَّةُ لِأجْلِهِ وهو مَوْعِظَةُ قُرَيْشٍ الَّذِينَ أنْذَرَهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتُمارَوْا بِالنُّذُرِ. والبَطْشَةُ: المَرَّةُ مِنَ البَطْشِ، وهو الأخْذُ بِعُنْفٍ لِعِقابٍ ونَحْوِهِ، وتَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿أمْ لَهم أيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها﴾ [الأعراف: ١٩٥] في آخِرِ الأعْرافِ، وهي هُنا تَمْثِيلٌ لِلْإهْلاكِ السَّرِيعِ مِثْلِ قَوْلِهِ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرى﴾ [الدخان: ١٦] في سُورَةِ الدُّخانِ. والتَّمّارِي: تَفاعُلٌ مِنَ المِراءِ وهو الشَّكُّ. وصِيغَةُ المُفاعَلَةِ لِلْمُبالَغَةِ. وضَمَّنَ تَمارَوْا مَعْنى: كَذَّبُوا فَعُدِّيَ بِالباءِ، وتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَبِأيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى﴾ [النجم: ٥٥] في سُورَةِ النَّجْمِ.