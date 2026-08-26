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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:33
Al-Qamar
33
54:33
كذبت قوم لوط بالنذر ٣٣
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ٣٣
كَذَّبَتۡ
قَوۡمُ
لُوطِۭ
بِٱلنُّذُرِ
٣٣
[33] หมู่ชนของลูฏได้ปฏิเสธต่อการตักเตือน
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العربية
Tafsir Muyassar
كذَّبت قوم لوط بآيات الله التي أنذِروا بها.