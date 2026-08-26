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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:32
Al-Qamar
32
54:32
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٣٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٣٢
وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
٣٢
[32] และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ولَقَدْ يَسَّرْنا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ﴾ تَكْرِيرٌ ثانٍ بَعْدَ نَظِيرَيْهِ السّالِفَيْنِ في قِصَّةِ قَوْمِ نُوحٍ وقِصَّةِ عادٍ تَذْيِيلًا لِهَذِهِ القِصَّةِ كَما ذُيِّلَتْ بِنَظِيرَيْهِ القِصَّتانِ السّالِفَتانِ، اقْتَضى التَّكْرِيرَ مَقامُ الاِمْتِنانِ والحَثِّ عَلى التَّدَبُّرِ بِالقُرْآنِ، لِأنَّ التَّدَبُّرَ فِيهِ يَأْتِي بِتَجَنُّبِ الضَّلالِ ويُرْشِدُ إلى مَسالِكِ الِاهْتِداءِ. فَهَذا أهَمُّ مِن تَكْرِيرِ ﴿فَكَيْفَ كانَ عَذابِي ونُذُرِ﴾ [القمر: ٣٠] فَلِذَلِكَ أُوثِرَ.