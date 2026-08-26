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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
وَكُلُّ
أَمۡرٖ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣
[3] และพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขา และกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกำหนด
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَّبُوا۟﴾ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَٱتَّبَعُوۤا۟ أَهۡوَاۤءَهُمۡۚ﴾ فِي الْبَاطِل ﴿وَكُلُّ أَمۡرࣲ﴾ مِنْ الْخَيْر وَالشَّرّ ﴿مُّسۡتَقِرࣱّ ٣﴾ بِأَهْلِهِ فِي الْجَنَّة أَوْ النَّار