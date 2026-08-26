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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِٱلنُّذُرِ
٢٣
[23] พวกซะมูดได้ปฏิเสธผู้ตักเตือน (ร่อซูลของพวกเขา)
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" كذبت ثمود بالنذر "
، بالإنذار الذي جاءهم به صالح.