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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:19
Al-Qamar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
صَرۡصَرٗا
فِي
يَوۡمِ
نَحۡسٖ
مُّسۡتَمِرّٖ
١٩
[19] แท้จริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขา ในวันแห่งความหายนะที่ติดต่อกัน
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 54:17 ถึง 54:19
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова этого Писания - самые прекрасные, его значения - самые правдивые, а его толкования - самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану, как Всевышний Аллах помогает ему и облегчает ему путь к поставленной цели. Господь облегчил Коран для поминания, дабы Его праведные рабы различали запретное от дозволенного, выполняли повеления Аллаха и остерегались нарушать Его запреты, руководствовались предписанными им мерами наказания преступников, прислушивались к мудрым притчам и проповедям, извлекали уроки из правдивых рассказов и исправляли свои взгляды и воззрения. Все это возможно благодаря изучению Священного Корана, и поэтому изучение Корана и его толкования является самым легким и в то же время самым славным из всех занятий. Коранические науки приносят человеку великую пользу, а стоит ему заняться их изучением, как Аллах помогает ему в этом начинании. Поэтому один из мусульманских ученых сказал о смысле этого аята: «Есть ли среди вас желающие изучить этот Коран? Аллах обязательно поможет вам в этом». Он призвал Своих рабов уверовать в это Писание и внимать его наставлениям, но есть ли среди них поминающие?