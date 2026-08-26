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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:16
Al-Qamar
16
54:16
فكيف كان عذابي ونذر ١٦
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٦
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
١٦
[16] ดังนั้น การลงโทษของเราและการตักเตือนของเราเป็นเช่นใดบ้าง
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
সুতরাং কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্ৰদৰ্শন !