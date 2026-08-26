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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:15
Al-Qamar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
تَّرَكۡنَٰهَآ
ءَايَةٗ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٥
[15] และโดยแน่นอน เราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น
ตัฟซีร
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คำตอบ
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หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٥)
] وە ئەم كەشتیەمان تا ماوەیەك هێشتەوەو خەڵك بینیان تا ببێتە پەندو ئامۆژگاری بۆ كەسانێك كە پەندو ئامۆژگاری لێ وەرگرن و دەست لە خراپەو تاوان هەڵگرن، یاخود كەشتیمان لەناو ئێوەدا هێشتەوە كە بەڵگەیە لەسەر تاك و تەنهایى و تواناو دەسەڵاتى خواى گەورە ئایا كەس هەیە پەندو ئامۆژگارى وەربگرێت .