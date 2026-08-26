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ตัฟซีร: Al-Qamar 54:15
Al-Qamar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
تَّرَكۡنَٰهَآ
ءَايَةٗ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٥
[15] และโดยแน่นอน เราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น
ตัฟซีร
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Tafsir Muyassar
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 54:15 ถึง 54:16
ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن بعد نوح؛ ليعتبروا ويتعظوا بما حلَّ بهذه الأمة التي كفرت بربها، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي، ولم يتعظ بما جاءت به؟ إنه كان عظيمًا مؤلمًا.