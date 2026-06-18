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Al-Qalam
46
68:46
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
[46] หรือว่าเจ้าได้ขอค่าตอบแทนจากพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีหนี้
ตัฟซีร
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บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ﴾ بَلْ أَ ﴿تَسۡـَٔلُهُمۡ﴾ عَلَى تَبْلِيغ الرِّسَالَة ﴿أَجۡرࣰا فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ مِمَّا يُعْطُونَكَهُ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٦﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ لِذَلِكَ