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Al-Qalam
44
68:44
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒﱓ
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
[44] ดังนั้นจงปล่อยให้ข้าเถิด สำหรับผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลกุรอาน เราจะนำพวกเขาลงสู่ (การลงโทษ) ทีละขั้น โดยที่พวกเขาไม่รู้
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَذَرۡنِی﴾ دَعْنِي ﴿وَمَن یُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلۡحَدِیثِۖ﴾ الْقُرْآن ﴿سَنَسۡتَدۡرِجُهُم﴾ نأخذهم قليلا قليلا ﴿مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُونَ ٤٤﴾