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Al-Qalam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
[37] หรือว่าที่พวกเจ้ามีคัมภีร์ไว้สำหรับอ่าน
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ﴾ أَيْ بَلْ أَ﴿لَكُمۡ كِتَـٰبࣱ﴾ مُنَزَّل ﴿فِیهِ تَدۡرُسُونَ ٣٧﴾ أي تقرؤون