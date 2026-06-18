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Al-Qalam
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
ﲥ
ﲦﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
[33] เช่นนั้นแหละการลงโทษ และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่นัก หากพวกเขาล่วงรู้
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หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ مِثْل الْعَذَاب لِهَؤُلَاءِ ﴿ٱلۡعَذَابُۖ﴾ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرنَا مِنْ كُفَّار مَكَّة وَغَيْرهمْ ﴿وَلَعَذَابُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُوا۟ یَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ عَذَابهَا مَا خَالَفُوا أَمْرنَا وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا إنْ بَعَثَنَا نعطى أفضل منكم