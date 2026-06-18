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Al-Qalam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
[30] แล้วบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันแล้วกัน
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Qurtubi
أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين , ويقول : بل أنت أشرت علينا بهذا .