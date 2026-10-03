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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 9
Al-Mutaffifin
9
83:9
كتاب مرقوم ٩
كِتَـٰبٌۭ مَّرْقُومٌۭ ٩
كِتَٰبٞ
ﱖ
مَّرۡقُومٞ
ﱗ
٩
ﱘ
[9] คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้
ตัฟซีร
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