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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 7
Al-Mutaffifin
7
83:7
كلا ان كتاب الفجار لفي سجين ٧
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍۢ ٧
كـَلَّآ
ﱊ
إِنَّ
ﱋ
كِتَٰبَ
ﱌ
ٱلۡفُجَّارِ
ﱍ
لَفِي
ﱎ
سِجِّينٖ
ﱏ
٧
ﱐ
[7] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจญีน
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