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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 36
Al-Mutaffifin
36
83:36
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ٣٦
هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٣٦
هَلۡ
ﱌ
ثُوِّبَ
ﱍ
ٱلۡكُفَّارُ
ﱎ
مَا
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَفۡعَلُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
[36] บรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ปฏิบัติมามิใช่หรือ
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