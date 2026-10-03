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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 30
Al-Mutaffifin
30
83:30
واذا مروا بهم يتغامزون ٣٠
وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣٠
وَإِذَا
ﳑ
مَرُّواْ
ﳒ
بِهِمۡ
ﳓ
يَتَغَامَزُونَ
ﳔ
٣٠
ﳕ
[30] และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไป พวกเขาจะหลิ่วตาเย้ยหยัน
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