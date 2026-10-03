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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 29
Al-Mutaffifin
29
83:29
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ٢٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ٢٩
إِنَّ
ﳈ
ٱلَّذِينَ
ﳉ
أَجۡرَمُواْ
ﳊ
كَانُواْ
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلَّذِينَ
ﳍ
ءَامَنُواْ
ﳎ
يَضۡحَكُونَ
ﳏ
٢٩
ﳐ
[29] แท้จริงบรรดาผู้กระทำผิดนั้น เคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธา
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