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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 27
Al-Mutaffifin
27
83:27
ومزاجه من تسنيم ٢٧
وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ٢٧
وَمِزَاجُهُۥ
ﲿ
مِن
ﳀ
تَسۡنِيمٍ
ﳁ
٢٧
ﳂ
[27] ที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีม
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