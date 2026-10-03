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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 26
Al-Mutaffifin
26
83:26
ختامه مسك وفي ذالك فليتنافس المتنافسون ٢٦
خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌۭ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ ٢٦
خِتَٰمُهُۥ
ﲷ
مِسۡكٞۚ
ﲸﲹ
وَفِي
ﲺ
ذَٰلِكَ
ﲻ
فَلۡيَتَنَافَسِ
ﲼ
ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ
ﲽ
٢٦
ﲾ
[26] ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชะมดเชียง และในการนี้บรรดาผู้แข่งขัน (ที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้) จงแข่งขันกันเถิด
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