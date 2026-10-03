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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 24
Al-Mutaffifin
24
83:24
تعرف في وجوههم نضرة النعيم ٢٤
تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ٢٤
تَعۡرِفُ
ﲬ
فِي
ﲭ
وُجُوهِهِمۡ
ﲮ
نَضۡرَةَ
ﲯ
ٱلنَّعِيمِ
ﲰ
٢٤
ﲱ
[24] เจ้าจะรู้ได้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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