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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 23
Al-Mutaffifin
23
83:23
على الارايك ينظرون ٢٣
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٢٣
عَلَى
ﲨ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﲩ
يَنظُرُونَ
ﲪ
٢٣
ﲫ
[23] พวกเขาจะมองดูจากบนเตียง
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