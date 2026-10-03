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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 21
Al-Mutaffifin
21
83:21
يشهده المقربون ٢١
يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ٢١
يَشۡهَدُهُ
ﲠ
ٱلۡمُقَرَّبُونَ
ﲡ
٢١
ﲢ
[21] บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิด (มลาอิกะฮฺ) จะเป็นผู้ดูแลรักษา
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