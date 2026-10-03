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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 2
Al-Mutaffifin
2
83:2
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ٢
ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢
ٱلَّذِينَ
ﲨ
إِذَا
ﲩ
ٱكۡتَالُواْ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّاسِ
ﲬ
يَسۡتَوۡفُونَ
ﲭ
٢
ﲮ
[2] คือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม
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