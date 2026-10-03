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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 19
Al-Mutaffifin
19
83:19
وما ادراك ما عليون ١٩
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ١٩
وَمَآ
ﲘ
أَدۡرَىٰكَ
ﲙ
مَا
ﲚ
عِلِّيُّونَ
ﲛ
١٩
ﲜ
[19] และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอิลลียีนคืออะไร
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