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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 17
Al-Mutaffifin
17
83:17
ثم يقال هاذا الذي كنتم به تكذبون ١٧
ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٧
ثُمَّ
ﲉ
يُقَالُ
ﲊ
هَٰذَا
ﲋ
ٱلَّذِي
ﲌ
كُنتُم
ﲍ
بِهِۦ
ﲎ
تُكَذِّبُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
[17] แล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันไว้
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