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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 15
Al-Mutaffifin
15
83:15
كلا انهم عن ربهم يوميذ لمحجوبون ١٥
كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّمَحْجُوبُونَ ١٥
كـَلَّآ
ﱽ
إِنَّهُمۡ
ﱾ
عَن
ﱿ
رَّبِّهِمۡ
ﲀ
يَوۡمَئِذٖ
ﲁ
لَّمَحۡجُوبُونَ
ﲂ
١٥
ﲃ
[15] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา
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