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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 11
Al-Mutaffifin
11
83:11
الذين يكذبون بيوم الدين ١١
ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١
ٱلَّذِينَ
ﱝ
يُكَذِّبُونَ
ﱞ
بِيَوۡمِ
ﱟ
ٱلدِّينِ
ﱠ
١١
ﱡ
[11] คือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน
ตัฟซีร
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