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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Mutaffifin อายาห์ 10
Al-Mutaffifin
10
83:10
ويل يوميذ للمكذبين ١٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠
وَيۡلٞ
ﱙ
يَوۡمَئِذٖ
ﱚ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﱛ
١٠
ﱜ
[10] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ
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