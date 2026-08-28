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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:8
Al-Mursalat
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ٱلنُّجُومُ
طُمِسَتۡ
٨
[8] เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - علامات هذا اليوم فقال : ( فَإِذَا النجوم طُمِسَتْ ) أى : محقت وذهب ضوؤها ، وزال نورها . يقال : طمست الشئ ، من باب ضرب - إذا محوته واستأصلت أثره ،