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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
[50] ดังนั้น คำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فبأي حديث بعده"
بعد القرآن،
"يؤمنون"
، إذا لم يؤمنوا به.