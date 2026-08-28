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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
[47] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ
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العربية
Tafsir Muyassar
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء.