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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:46
Al-Mursalat
46
77:46
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
[46] พวกเจ้าจงกินและรื่นรมย์เพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอาชญากร
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 77:46 ถึง 77:47
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят последствия своих деяний.