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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:42
Al-Mursalat
42
77:42
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
مِمَّا
يَشۡتَهُونَ
٤٢
[42] และผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفَوَ ٰكِهَ مِمَّا یَشۡتَهُونَ ٤٢﴾ فِيهِ إعْلَام بِأَنَّ الْمَأْكَل وَالْمَشْرَب فِي الْجَنَّة بِحَسَبِ شَهَوَاتهمْ بِخِلَافِ الدُّنْيَا فَبِحَسَبِ مَا يَجِد النَّاس فِي الْأَغْلَب وَيُقَال لهم