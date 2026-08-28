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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:40
Al-Mursalat
40
77:40
ويل يوميذ للمكذبين ٤٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٠
[40] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafsir al-Tabari
وقوله:
( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )
يقول: ويل يومئذ للمكذّبين بهذا الخبر.